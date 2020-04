Coronavirus, la ricerca:”Può resistere nell’aria fino a 16 ore” (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Covid-19 può resistere nell’aria fino a 16 ore, ha particelle più infettive della Sars e Mers. A sostenerlo è una ricerca pubblicata dal sito MedRxiv. I ricercatori dalla Tulane University, dell’Università di Pittsburgh e dell’istituto per lo studio delle malattie infettive Niaid, dei National Institute of Health (Nih), degli Stati Uniti stanno conducendo uno studio. … L'articolo Coronavirus, la ricerca:”Può resistere nell’aria fino a 16 ore” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - la ricerca svizzera che potrebbe aver trovato la cura al Covid-19 : identificate proteine che neutralizzano il virus

Il Covid-19 può resistere nell'aria fino a 16 ore, ha particelle più infettive della Sars e Mers. A sostenerlo è una ricerca pubblicata dal sito MedRxiv. I ricercatori dalla Tulane University, dell'Università di Pittsburgh e dell'istituto per lo studio delle malattie infettive Niaid, dei National Institute of Health (Nih), degli Stati Uniti stanno conducendo uno studio.

