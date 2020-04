Coronavirus, la ricerca Usa-India: “Si rifugia nei testicoli, ecco perché muoiono più uomini” (Di lunedì 20 aprile 2020) Lo studio suggerisce un ulteriore elemento per valutare gli effetti del Coronavirus in particolare sui pazienti di sesso maschile. I testicoli possono essere una sorta di rifugio per il Coronavirus. E’ quanto rivela uno studio condotto negli Usa dal Montefiore Health System e dall’Albert Einstein College of Medicine, in collaborazione con l’Ospedale di Malattie Infettive Kasturba di Mumbai in India. Lo studio, non ancora sottoposto a peer-review e disponibile sul sito MedRxiv, suggerisce un ulteriore elemento per valutare gli effetti del Coronavirus in particolare sui pazienti di sesso maschile. Quando il Covid-19 entra nel corpo si lega al recettore umano di ACE2, (enzima associato alla trasformazione dell’angiotensina), che costituisce il punto di ingresso nelle cellule umane per il virus Sars-Cov-2. L’ACE2 è individuabile nel tessuto polmonare, ... Leggi su 2anews Coronavirus - “in Usa tamponi in ritardo a causa della contaminazione nei laboratori di ricerca”

Coronavirus : carabinieri Pavia donano plasma a ricerca Policlinico San Matteo

Coronavirus : Falck Renewables sostiene 2 progetti ricerca Università Studi Milano (Di lunedì 20 aprile 2020) Lo studio suggerisce un ulteriore elemento per valutare gli effetti delin particolare sui pazienti di sesso maschile. Ipossono essere una sorta di rifugio per il. E’ quanto rivela uno studio condotto negli Usa dal Montefiore Health System e dall’Albert Einstein College of Medicine, in collaborazione con l’Ospedale di Malattie Infettive Kasturba di Mumbai in. Lo studio, non ancora sottoposto a peer-review e disponibile sul sito MedRxiv, suggerisce un ulteriore elemento per valutare gli effetti delin particolare sui pazienti di sesso maschile. Quando il Covid-19 entra nel corpo si lega al recettore umano di ACE2, (enzima associato alla trasformazione dell’angiotensina), che costituisce il punto di ingresso nelle cellule umane per il virus Sars-Cov-2. L’ACE2 è individuabile nel tessuto polmonare, ...

VittorioSgarbi : #coronavirus #scienziatidelgiornodopo Virologi: chi scrive libri, chi sta in tv a fare lo scienziato del giorno dop… - sbonaccini : #Coronavirus, QUARANTENA SICURA: @RegioneER in campo per contenere contagi domestici e nelle residenze anziani. Già… - fanpage : Un team di ricerca francese ha scoperto come viene distrutto totalmente il Covid-19 #20aprile - miki_lzz : Coronavirus, ricercatori in Usa e in India: «Il Covid-19 si rifugia nei testicoli, ecco perché muoiono più uomini»… - Andyphone : @SantoCarimbo @Lucil1Luciana @bonnie379 Quanto per il Covid è presto dirlo ma ci sono diversi test riconosciuti su… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ricerca Coronavirus, “in Usa tamponi in ritardo a causa della contaminazione nei laboratori di ricerca” Il Fatto Quotidiano Regionali ipotesi di una nuova data al vaglio tra il 12 luglio al 1° novembre

Arriverà oggi lunedì 20 in Consiglio dei ministri la norma che stabilisce i nuovi termini su cui si ragionerà fino all’ultimo alla ricerca di una soluzione condivisa ... secondo cui la sessione ...

Sicilia; Coronavirus. Lupo: esclusione lavoratori bancari e postali da test sierologici, grave ed ingiustificata dimenticanza

“L’esclusione dei dipendenti bancari e postali dall’elenco dei lavoratori da sottoporre ai test sierologici per la ricerca di anticorpi anti Covid19 in vista della programmata ripartenza delle ...

Arriverà oggi lunedì 20 in Consiglio dei ministri la norma che stabilisce i nuovi termini su cui si ragionerà fino all’ultimo alla ricerca di una soluzione condivisa ... secondo cui la sessione ...“L’esclusione dei dipendenti bancari e postali dall’elenco dei lavoratori da sottoporre ai test sierologici per la ricerca di anticorpi anti Covid19 in vista della programmata ripartenza delle ...