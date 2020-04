Coronavirus, la protesta ordinata di Tel Aviv contro il governo – Le immagini (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizie Coronavirus nel mondo: le notizie in tempo reale Ordinati, distanziati gli uni dagli altri, con addosso le mascherine. Sono scesi così per le strade di Tel Aviv, in Israele, alcuni manifestanti, per protestare, rispettando le regole sanitarie contro la diffusione del Coronavirus. Le persone si sono riunite “a distanza di sicurezza” in piazza Yitzhak Rabin per contestare le trattative in corso tra il primo ministro Banjamin Netanyahu, accusato di corruzione, e il suo ormai ex avversario politico Benny Gantz. L’evento è partito tramite una campagna social lanciata attraverso il profilo Facebook del movimento della Bandiere Nere. Gli organizzatori hanno invitato i cittadini a protestare per «salvare la democrazia». Le immagini della mobilitazione hanno poi fatto il ... Leggi su open.online Coronavirus Usa - 38mila morti - 728mila casi/ Cresce la protesta anti-lockdown

