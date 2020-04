Coronavirus, la comunità cinese di Prato azzera i contagi (Di lunedì 20 aprile 2020) La comunità cinese di Prato mantiene il record di “zero contagi”: autodisciplina, consapevolezza e prevenzione. Un aiuto importante per la tranquillità di tutta la città. Zero contagi: un record, visti i tempi. Ad ottenere questo risultato incoraggiante è la nutrita comunità cinese di Prato, che nonostante la grave situazione in cui versa ancora il nostro … L'articolo Coronavirus, la comunità cinese di Prato azzera i contagi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus : mascherine made in Calabria con la stella di Davide - dono della comunità ebraica

