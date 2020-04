CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE Aggiornamenti | +31 morti ma cala curva contagio

NicolaMorra63 : Sono 107.771 i malati di #coronavirus in Italia, con un incremento di 809 sul giorno prima, quando l’aumento era st… - Avvenire_Nei : #Coronavirus Parla il commissario dell’Unione all’Economia @PaoloGentiloni evitare di uscire dalla crisi con vincit… - repubblica : Coronavirus in Italia, Conte: 'Riaperture al via il 4 maggio, piano nazionale omogeneo per tutte le regioni' [aggio… - intelsgabuz : RT @VideoNewsTV: #coronavirus SEMBREREBBE UNA COSA ALLA FANTOZZI MA E’ VERITA’E LO DICE IL SOLE 24 ORE IN ITALIA PER IL CORONAVIRUS CI SONO… - ecocomunicatori : RT @Linkiesta: Nelle cancellerie della Suprema Corte di Cassazione gli impiegati fotocopiano ancora migliaia di pagine dei processi e dei r… -

Ultime Notizie dalla rete : CORONAVIRUS ITALIA Coronavirus, in Italia 433 vittime (+1,9%) e 3.047 nuovi casi positivi (+1,7%) Il Sole 24 ORE Ore 18 | In Italia 433 morti, in calo (23.660). Nuovi casi 486: quasi dimezzati

Sono 23.660 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 433. Sabato l’incremento era stato di 482. Sono 108.257 i positivi accertati finora e malati, con un aumento di 486 ...

Come la Sardegna può ripartire dopo il Covid-19

Dando per acquisito il fatto che gran parte dei governi occidentali hanno dimostrato di non essere pronti a gestire una pandemia, compresa l’Italia, sottopongo all’attenzione alcune questioni. La ...

