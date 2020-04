Coronavirus Italia, studenti Erasmus abbandonati a un destino sconosciuto (Di lunedì 20 aprile 2020) Tra le polemiche sulla fase 1 e 2, sul cosa riaprire e cosa no ci stiamo dimenticando di riportare in Patria tanti ragazzi che studiano all’estero. Ragazzi che sono stati abbandonati a loro stessi, in balia di un destino che non conoscono. E l’Italia, durante il Coronavirus, gli sta girando le spalle. Siamo stati contattati da Giulia, una ragazza di Cervia che al momento si trova a Santiago de Compostela, in Spagna. Lei, come tanti altri, per riabbracciare (metaforicamente) la sua famiglia è costretta ad affrontare ore, giorni interi di viaggio. Senza l’aiuto del suo Paese. Coronavirus, gli studenti Erasmus dimenticati dal governo “Confesso che non ho il cuore in pace per questa decisione perché so che avrei potuto portare fino alla fine il mio dovere civile di non muovermi, ma davvero lo stress è diventato ingestibile e psicologicamente non ... Leggi su urbanpost Coronavirus - 36 Media World aperti in Italia : due sono ad Arese e Cinisello

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. App Immuni utile se usata almeno dal 70% degli italiani

Coronavirus : Meloni - ‘monitorare immigrati razzista - ma no italiani’ (Di lunedì 20 aprile 2020) Tra le polemiche sulla fase 1 e 2, sul cosa riaprire e cosa no ci stiamo dimenticando di riportare in Patria tanti ragazzi che studiano all’estero. Ragazzi che sono statia loro stessi, in balia di unche non conoscono. E l’, durante il, gli sta girando le spalle. Siamo stati contattati da Giulia, una ragazza di Cervia che al momento si trova a Santiago de Compostela, in Spagna. Lei, come tanti altri, per riabbracciare (metaforicamente) la sua famiglia è costretta ad affrontare ore, giorni interi di viaggio. Senza l’aiuto del suo Paese., glidimenticati dal governo “Confesso che non ho il cuore in pace per questa decisione perché so che avrei potuto portare fino alla fine il mio dovere civile di non muovermi, ma davvero lo stress è diventato ingestibile e psicologicamente non ...

NicolaMorra63 : Sono 107.771 i malati di #coronavirus in Italia, con un incremento di 809 sul giorno prima, quando l’aumento era st… - Avvenire_Nei : #Coronavirus Parla il commissario dell’Unione all’Economia @PaoloGentiloni evitare di uscire dalla crisi con vincit… - lorepregliasco : Ma se la smettessimo di parlare di un modello Italia che ha funzionato poco e male (basta leggere i dati) e guardas… - dnknesh_a : RT @CesareSacchetti: Hanno fatto irruzione in chiesa. Inseguivano dei pericolosi criminali in fuga? No, i carabinieri sono entrati per inte… - Tg1Raiofficial : #coronavirus @comunecodogno 2 mesi fa diventata famosa in tutta Italia. Lì il primo positivo al #COVID2019italia. L… -