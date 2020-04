Coronavirus, Israele: oltre duemila persone hanno protestato contro il Governo rispettando però il distanziamento sociale – VIDEO (Di lunedì 20 aprile 2020) In Israele più di duemila persone hanno manifestato in piazza contro il Governo, hanno indossato le mascherine e rispettato il distanziamento sociale Nella giornata di ieri a Tel Aviv, in Israele, si è svolta una manifestazione contro il primo ministro Benjamin Netanyahu. Sono state più di duemila le persone che si sono riunite in piazza … L'articolo Coronavirus, Israele: oltre duemila persone hanno protestato contro il Governo rispettando però il distanziamento sociale – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus - Israele riparte : aperti negozi - bar - ristoranti e attività - tutti con la mascherina e mantenendo le distanze

