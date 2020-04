Coronavirus in Italia | mappa e dati aggiornati al 20 aprile 2020

(Di lunedì 20 aprile 2020)in, la situazione aggiornata al 20.Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovosul territorio nazionale, i casi totali nel nostro Paese sono 181.228, al momento sono 108.237 le persone che risultano positive al virus. Le persone guarite sono 48.877. Guarda: Video conferenza stampa Protezione Civile I pazienti ricoverati con sintomi sono 24.906, in terapia intensiva 2.537 (numero più basso da 1 mese a questa parte), mentre 80.758 si trovano in isolamento domiciliare. I deceduti sono 24.114 questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso. CLICCA QUI PER LADELINQuesto il riepilogo con le variazioni rispetto a ieri: Casi attuali: ...

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza il numero degli attualmente positivi al coronavirus è in calo rispetto al giorno prima. Ad oggi sono complessivamente 108.237 i malati in Italia mentre ...La ripartenza sarà in due fasi. La prima inizierebbe il 4 maggio; la seconda, a settembre con il rientro degli studenti a scuola. A livello nazionale nell’Italia ante COVID-19, in un giorno medio ...