Coronavirus in Italia, bollettino del 20 aprile 2020, 181.228 casi (Di lunedì 20 aprile 2020) La Protezione Civile ha reso noti i numeri della diffusione del Coronavirus in Italia alla data del 20 aprile 2020. Quelli appena enunciati sono dati molto importanti dal momento che per la prima volta dall’inizio dell’emergenza si è registrato un importantissimo dato in negativo: quello dei nuovi contagi. Un numero che si attendeva da molto tempo e che, seppur limitato, apre ottimi spiragli. Sono, in tutto, 181.228 i casi di Covid-19 in Italia dal momento in cui è scoppiata l’epidemia. Diminuiti i ricoveri, sia ordinari che in terapia intensiva. Leggermente aumentati, invece, i decessi che, comunque, si mantengono al di sotto delle 460 unità. Arrivano quasi a 49 mila i guariti e dimessi. Vediamo nel dettaglio quanto è stato comunicato. Coronavirus in Italia, diminuzioni importanti Continua a diminuire la pressione sulle strutture sanitarie ... Leggi su kontrokultura Coronavirus - in Italia ci sono meno malati di ieri : è la prima volta. Borelli : «Una tregua - la battaglia non è ancora vinta» MAPPA

Coronavirus - dimessa a Roma la coppia cinese : furono il primo caso ufficiale in Italia

