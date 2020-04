Coronavirus | in Italia arriva l’App “Immuni” | ecco come sarà gestito il nostro ritorno

Leggi su newnotizie

(Di lunedì 20 aprile 2020) La fase 2, che prevede una lenta ma progressiva riapertura delPaese, sarà gestita anche per mezzo di un’App chiamata “Immuni”. Si parla di possibili restrizioni alla mobilità per chi non la installerà “Immuni” è l’app di contact tracing che è stata scelta dal Governono per intervenire nella gestione della cosiddetta fase 2 … L'articolo, inl’App “Immuni”:saràilalla “normalità” NewNotizie.it.