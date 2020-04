Coronavirus | in Germania boom dei cinema drive-in Russia | aumentano i contagi In

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020) In questa settimana sono tanti i Paesi in Europa che, in ordine sparso e gradualmente, decidono di riaprire alcune attività economiche. In Norvegia porte aperte degli asili dopo un mese, in Danimarca riprendono parrucchieri, dentisti, fisioterapisti e autoscuole dopo un mese di chiusura e in Austria riapre il McDonald’s, per il momento però solo in modalitàin. Nei prossimi giorni seguiranno anche le altre catene di fast food. Le limitazioni alla vita sociale, imposte da Covid, hanno portato anche a una rinascita deiin macchina. Insi sta infatti registrando un vero e proprio. In Austria l’ultimoin è fallito nel 2015 a Gross Enzersdorf, nei pressi di Vienna. Grazie alla sua riapertura è imminente. I biglietti saranno acquistabili via internet e l’audio del film arriva ...