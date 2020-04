Coronavirus in Campania, bollettino del 19 aprile: 45 positivi su 1903 tamponi (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino del 19 aprile parla di 45 tamponi positivi su 1903 effettuati. In totale sono 4074 i casi positivi (su 51090 tamponi effettuati). In merito all’emergenza Coronavirus, l’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che, nella giornata di ieri, 19 aprile 2020, sono pervenuti i seguenti dati: Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 907 tamponi di cui 16 positivi; Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 321 tamponi di cui 13 positivi; Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 43 tamponi, nessuno positivo; Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 91 tamponi di cui 3 positivi; Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 55 tamponi, nessuno positivo; Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 117 tamponi di cui 2 positivi; Azienda Universitaria Federico II: sono ... Leggi su 2anews Coronavirus Campania - ultime notizie e contagi oggi 20 aprile

