Coronavirus | il portiere italiano perde il nonno | “D’ora in poi parerò anche per lui”

Lutto in famiglia per il portiere italiano Simone Scuffet, che ha perso il nonno 91enne a causa del Coronavirus. Il portiere dello Spezia ha voluto ricordarlo così in un'intervista al Messaggero Veneto: "Lo ricordo con grande affetto e insieme alla nostra famiglia lo porteremo nel cuore per la bella persona che è sempre stata. Aveva 91 anni, ha vissuto una vita piena e felice. Desidero ringraziare i medici dell'ospedale di Udine che si sono presi cura di lui fino all'ultimo. Adesso, d'ora in poi parerò anche per lui".

La Spezia - Si chiamava Giovanni Visintini, 91 anni, ed era il nonno del portiere dello Spezia Simone Scuffet. Il Covid-19 colpisce da vicino la famiglia Spezia Calcio portandosi via un punto di ...

Coronavirus, 100 anni fa il via alle Olimpiadi di Anversa: 5 mesi di Giochi dopo la Spagnola e quello storico abbandono della Cecoslovacchia

Una pericolosa azione offensiva del Belgio è stata appena neutralizzata. Le cronache dell’epoca raccontano che il portiere cecoslovacco Klapka viene spinto violentemente, cade a terra e perde la sfera ...

