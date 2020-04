Coronavirus: il lockdown limita la libertà? Si, ma non quella personale (Di lunedì 20 aprile 2020) Il lockdown limita la nostra libertà? Si, ma non è quella personale. Ad essere condizionata è quella di circolazione, tutelata dall’articolo 16 della Costituzione. Il lockdown viola la nostra libertà personale, che è tutelata dalla Costituzione. Questo è il mantra che sempre più persone, per interessi “di settore”, per timore di una deriva securitaria o … L'articolo Coronavirus: il lockdown limita la libertà? Si, ma non quella personale proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - l'Oms avverte : "2-3% del mondo infetto - fine lockdown non è fine pandemia!"

Coronavirus - OMS : anche senza lockdown la pandemia continua

Coronavirus - Merkel chiede trasparenza alla Cina e annuncia futuri nuovi lockdown (Di lunedì 20 aprile 2020) Illa nostra libertà? Si, ma non è. Ad essere condizionata èdi circolazione, tutelata dall’articolo 16 della Costituzione. Ilviola la nostra libertà, che è tutelata dalla Costituzione. Questo è il mantra che sempre più persone, per interessi “di settore”, per timore di una deriva securitaria o … L'articolo: illa libertà? Si, ma nonproviene da www.meteoweek.com.

SkyTG24 : Una partita di #tennis giocata da un tetto all'altro ?? Dall'idea di due ragazze del Tennis Club #FinaleLigure è nat… - NicolaPorro : Qual è il costo da pagare per avere più #sicurezza? Parte della libertà e della privacy secondo @a_meluzzi… - valigiablu : Polonia: le donne manifestano in difesa dell’aborto nonostante il lockdown, rispettando il distanziamento sociale |… - lorenzoricci73 : RT @maurorizzi_mr: Poi ci sono quelli che resterebbero chiusi in casa in eterno e hanno paura di tornare a vivere. Per loro il lockdown è c… - giulicast : RT @lorepregliasco: Ma se la smettessimo di parlare di un modello Italia che ha funzionato poco e male (basta leggere i dati) e guardassimo… -