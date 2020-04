Coronavirus, il laboratorio di Wuhan al centro delle indagini Usa sull’origine della pandemia rompe il silenzio: “Non è uscito da qui” (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus, il laboratorio di Wuhan: “Non è uscito da qui” “Il virus uscito dal nostro laboratorio? Impossibile”: il direttore dell’unità di ricerca al Wuhan Institute of Virology, Yuan Zhiming, rompe il silenzio sulle teorie che attribuiscono al suo laboratorio la responsabilità di aver diffuso la pandemia di Coronavirus. Come riportato dal Washington Post, lo scienziato ha preso posizione parlando ai microfoni della Cgtn, il braccio internazionale della tv cinese. Yuan Zhiming ha respinto le “teorie complottiste”, definendo “impossibile” l’ipotesi che fa riferimento alla ‘fuga’ del Coronavirus dal laboratorio, di cui hanno parlato la settimana scorsa diversi media statunitensi e lo stesso presidente Donald Trump. “Come studiosi che conducono studi sui virus, sappiamo perfettamente quali ... Leggi su tpi Coronavirus - il laboratorio di Wuhan al centro delle indaginu Usa sull’origine della pandemia rompe il silenzio : “Non è uscito da qui”

Servono 15 minuti a 90 gradi per distruggere il coronavirus in laboratorio

