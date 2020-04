Coronavirus | il Comitato per le vittime del Trivulzio | “Da Marzo 200 morti su 1000”

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 20 aprile 2020) “La situazione alè molto critica. Dalle informazioni non ufficiali, da iniziosono circa 200 gli anziani deceduti su 1.000 degenti, circa 200 sono quelli positivi, il personale è fortemente sotto organico, su 1.100 operatori sanitari quasi 300 sono a casa in malattia. Bisogna intervenire subito per salvare le vite dei nostri genitori e nonni”. Lo scrive in una nota Alessandro Azzoni, portavoce delGiustizi per ledel: “c’è un silenzio assordante da parte delle Istituzioni, a partire dalla Regione, responsabile della gestione sanitaria“. Azzoni non è ancora stato convocato dalla Procura ma sarà uno dei parenti degli ospiti delche verrà ascoltato dal pool guidato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano che sta indagando sulle rsa milanesi. “Siamo ...