Coronavirus: il Belgio “ha superato il picco dell’ondata di decessi”, si va verso la fine delle misure di confinamento (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Belgio dovrebbe avere superato “il picco dell’ondata di decessi” legati alla pandemia di Coronavirus: questo dato, insieme al continuo miglioramento della situazione negli ospedali potrebbe spingere le autorità a avviare il Paese alla fine delle misure di confinamento, secondo quanto affermato dai portavoce del Ministero della Sanità e del Centro di crisi, nella conferenza stampa quotidiana. Ieri il Belgio ha registrato 168 vittime, di cui 62 negli ospedali e 103 in case di riposo: “Questa cifra sembra essere in diminuzione. Forse abbiamo superato il picco dell’ondata di decessi“, ha detto il portavoce Emmanuel Andre. “Ci sono diversi indicatori che vanno nella buona direzione“, “andiamo verso un deconfinamento, cioè un allargamento progressivo della zona di sicurezza attorno a noi. Appare logico che ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Più di 160 mila morti totali nel Mondo - Belgio Nazione europea più colpita in proporzione alla popolazione

