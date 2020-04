fattoquotidiano : Coronavirus, la ‘fase due’ in Europa – La Danimarca riapre per prima le scuole, l’Austria i negozi. Test sierologic… - LaStampa : Coronavirus, i test sugli anticorpi non funzionano. L’allarme degli scienziati mentre gli Usa sono pronti a riaprire - TgrBasilicata : Su 346 test effettuati ieri in Basilicata 344 negativi e 2 positivi. Si tratta di 1 persona di San Giorgio Lucano e… - Primapressit : RT @ITALICOM1: Coronavirus: test molecolare scopre l’infezione in 90 minuti - eltheus : RT @infoitestero: Coronavirus, la Gran Bretagna paga 20 milioni a società cinesi per i test. Poi l’amara sorpresa -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus test Coronavirus, i test sugli anticorpi non funzionano. L’allarme degli scienziati mentre gli Usa sono pronti a riaprire La Sentinella del Canavese Ore 18, in Liguria 31 morti: incremento stabile (926). Nuovi malati 98: quasi decuplicato (4713)

Sono 926 i morti con coronavirus in Liguria, con un aumento di 31 rispetto a ieri. Sono 4713 i positivi e malati attualmente registrati da Alisa, con un aumento di 98 rispetto a ieri. Sono 31.551 i ...

CRUA di Avezzano, Cambise “In gestione all’Università per dar vita a un nuovo centro in Abruzzo per la ricerca del Coronavirus”

Biogem è stata autorizzata dalla Regione Campania ad effettuare l’analisi dei tamponi rino-faringei per l’identificazione del COVID 19. Da lunedì 20 aprile i test saranno eseguiti presso il ...

Sono 926 i morti con coronavirus in Liguria, con un aumento di 31 rispetto a ieri. Sono 4713 i positivi e malati attualmente registrati da Alisa, con un aumento di 98 rispetto a ieri. Sono 31.551 i ...Biogem è stata autorizzata dalla Regione Campania ad effettuare l’analisi dei tamponi rino-faringei per l’identificazione del COVID 19. Da lunedì 20 aprile i test saranno eseguiti presso il ...