Coronavirus, i numeri della Campania: aumentano i tamponi, leggera crescita dei positivi (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 767 tamponi di cui 17 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 484 tamponi di cui 12 positivi; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 70 tamponi, di cui 2 positivi; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 108 tamponi di cui nessuno positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 64 tamponi di cui nessuno positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 94 tamponi di cui 2 positivi; – Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 186 tamponi di cui 6 positivi; – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 427 tamponi ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - numeri ancora alti in Lombardia : 725 in 24h casi e i decessi non calano

Contagiati da coronavirus in Italia : malati - morti - guariti. I numeri aggiornati a oggi - oltre 181mila casi positivi

Roberto Burioni Medicalfacts : ecco cosa i numeri non possono dirci sul Coronavirus (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di CrisiRegionecomunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 767di cui 17 risultati; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 484di cui 12; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 70, di cui 2; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 108di cui nessuno positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 64di cui nessuno positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 94di cui 2; – Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 186di cui 6; – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 427...

MedicalFactsIT : Coronavirus: Fase 2, ecco cosa i numeri non possono dirci #coronavirus #coronavirusitalia #medicalfacts… - TgLa7 : #Coronavirus, #Ricciardi: troppo presto per la fase 2. Soprattutto in alcune regioni ci sono numeri di una fase 1 - you_trend : ?? #Coronavirus: grazie a @ondatait ora possiamo conoscere in dettaglio i dati sui casi e sui decessi in #Lombardia… - ControC97640727 : Ah! ma quindi la maggior parte sono felici di questo governo. E io che pensavo di no! Che sciocco! Solo a me sembr… - sportli26181512 : Emergenza Coronavirus, salgono i numeri negli USA: 766.212 casi totali, 40.905 i decessi: La John Hopkins Universit… -