Coronavirus, i morti e i contagiati in Italia (Di lunedì 20 aprile 2020) Emergenza Coronavirus, più di 100.000 attualmente positivi in Italia: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino Dipartimento della Protezione Civile. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 20 aprile Riflettori nuovamente puntati sulla sede del Dipartimento della Protezione Civile per la prima delle due conferenze stampa settimanali di Borrelli. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 19 aprile Secondo aggiornamento pomeridiano senza conferenza stampa a cura del capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli. Nelle ultime ventiquattro ore si registrano 433 decessi con il totale che sale a quota 23.660. Il totale dei guariti sale a quota 47.055, con un aumento di 2.128 soggetti nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i soggetti attualmente ... Leggi su newsmondo Zero morti a Napoli per Coronavirus? È falso : i decessi registrati in ritardo

Coronavirus : a Napoli zero nuovi contagi e zero morti nelle ultime 24 ore

