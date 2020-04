Coronavirus: Heather Parisi (e Novak Djokovic) antivax (Di lunedì 20 aprile 2020) Peccato, stava andando così bene nella polemica con Lorella Cuccarini “ballerina sovranista”. E invece Heather Parisi su Twitter elogia Novak Djokovic per farci sapere che lei è antivax. Il tennista serbo numero uno del mondo in una conversazione chat su Facebook con atleti suoi connazionali, di cui ha dato notizia il Guardian, ha fatto sapere che non esclude di rinunciare alla ripresa dell’attività agonistica se come condizione ci sarà una vaccinazione dal Coronavirus. “Personalmente sono contrario alla vaccinazione e non vorrei essere costretto da qualcuno a prendere un vaccino per poter viaggiare”, ha detto. Djokovic ha spiegato che se il vaccino diventasse obbligatorio sarebbe costretto a prendere una decisione. “Ho una mia idea sulla questione e non so se a un certo punto quell’idea ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - Heather Parisi : “Ecco perché Hong Kong ha il record del minor numero di vittime e contagi”

Sono stati introdotti controlli rigorosi ai confini. Chiunque arrivasse dalla Cina continentale o da un paese con casi Covid-19 doveva andare in quarantena per 14 giorni. Ma senza misure di blocco. E ...

