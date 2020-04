Coronavirus, giornata STORICA in Calabria: boom di guariti, 3 soli nuovi casi. “Lunedì 27 Aprile ripartiamo” (Di lunedì 20 aprile 2020) Nessun morto, record di guariti (ben 19 in un solo giorno, di cui 9 a Crotone, 8 a Reggio e 2 a Catanzaro) e soprattutto tre soli nuovi casi positivi di Coronavirus rilevati in tutto il territorio Regionale (2 in Provincia di Reggio, 1 in Provincia di Cosenza), su ben 613 tamponi effettuati: appena lo 0,4% dei controllati è risultato positivo al test, mentre il 99,6% è risultato negativo, confermando per l’ennesima volta che il virus non sta circolando in Calabria. I dati appena forniti dalla Regione Calabria con il bollettino ufficiale sono straordinariamente positivi: è la giornata migliore dall’inizio della pandemia. Il numero dei positivi accertati in Calabria è di 1.038 persone su 22.847 tamponi complessivamente effettuati dall’inizio dell’epidemia. La percentuale dei ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - oltre 108.000 i positivi in Italia. Sileri : “Sport amatoriale per 40 minuti”. Slittano le amministrative e la Giornata Mondiale della Gioventù – DIRETTA

Coronavirus - nella giornata di ieri aumentati i sanzionati : i dati del Viminale

Coronavirus Veneto : la situazione aggiornata al 19/04 (Di lunedì 20 aprile 2020) Nessun morto, record di(ben 19 in un solo giorno, di cui 9 a Crotone, 8 a Reggio e 2 a Catanzaro) e soprattutto trepositivi dirilevati in tutto il territorio Regionale (2 in Provincia di Reggio, 1 in Provincia di Cosenza), su ben 613 tamponi effettuati: appena lo 0,4% dei controllati è risultato positivo al test, mentre il 99,6% è risultato negativo, confermando per l’ennesima volta che il virus non sta circolando in. I dati appena forniti dalla Regionecon il bollettino ufficiale sono straordinariamente positivi: è lamigliore dall’inizio della pandemia. Il numero dei positivi accertati inè di 1.038 persone su 22.847 tamponi complessivamente effettuati dall’inizio dell’epidemia. La percentuale dei ...

RegLombardia : #LNewsc #CORONAVIRUS, ULTIMI AGGIORNAMENTI UFFICIALI DA REGIONE LOMBARDIA (19.04.20) Siamo in diretta con le notiz… - TgrBasilicata : Nessun nuovo positivo al #coronavirus .Sono tutti negativi i 340 test effettuati in Basilicata nella giornata di ie… - RegLombardia : #LNewsc#CORONAVIRUS, ULTIMI AGGIORNAMENTI UFFICIALI DA REGIONE LOMBARDIA (17.04.20) In diretta il Presidente Attil… - Stefaniacasp : RT @RegLombardia: #LNewsc #CORONAVIRUS, ULTIMI AGGIORNAMENTI UFFICIALI DA REGIONE LOMBARDIA (19.04.20) Siamo in diretta con le notizie e i… - HelenePacitto : RT @index_prod: Le riprese di #AVisoAperto continuano, oggi siamo al quarto #ospedale lombardo allestito per il #coronavirus, l’ospedale #C… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus giornata Coronavirus, l'ultima di giornata: dopo l'aria il virus nei... Blitz quotidiano Coronavirus, spesa minima al supermercato: 50 euro. Lo ha deciso il sindaco di Crespina (Pisa)

Non possiamo più permetterci di comprare il pane fresco ogni giorno, dobbiamo adottare qualche ... andiamoci una volta sola e spendiamone 50". CORONAVIRUS IN TOSCANA Tutti gli aggiornamenti ...

Coronavirus in Lombardia, diminuiscono i contagi e restano stabili i decessi

Sono poi diminuiti anche i ricoveri: in terapia intensiva sono 901 (-21, ma ieri erano stati 25 in meno rispetto al giorno prima) e negli altri reparti Covid 10.138 (-204). In calo anche i ricoverati ...

Non possiamo più permetterci di comprare il pane fresco ogni giorno, dobbiamo adottare qualche ... andiamoci una volta sola e spendiamone 50". CORONAVIRUS IN TOSCANA Tutti gli aggiornamenti ...Sono poi diminuiti anche i ricoveri: in terapia intensiva sono 901 (-21, ma ieri erano stati 25 in meno rispetto al giorno prima) e negli altri reparti Covid 10.138 (-204). In calo anche i ricoverati ...