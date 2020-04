Coronavirus, gamba amputata all’attore Nick Cordero. La moglie: ‘Balleremo di nuovo’ (Di lunedì 20 aprile 2020) Quarantuno anni, un bimbo di 10 mesi, una carriera a Broadway (con apparizioni in serie tv come Blue Bloods e Law & Order), l’attore canadese Nick Cordero è stato ricoverato il 31 marzo per problemi respiratori e dopo 3 tamponi è risultato positivo al Covid19. Sottoposto a ventilazione, ma sono insorte delle complicanze ed è stato necessario amputargli una gamba. L’attore, ricoverato al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles per problemi respiratori, ha sviluppato nel corso dei giorni un serio problema alla gamba ed è stato necessario trattarlo con gli anticoagulanti “Purtroppo gli anticoagulanti stavano causando altri problemi, come pressione del sangue e un’emorragia interna” ha raccontato la moglie Amanda Kloots in una diretta su Instagram “Abbiamo interrotto gli anticoagulanti ma questo ha causato un ... Leggi su tvzap.kataweb Coronavirus - amputata una gamba a Nick Cordero per complicazioni da Covid-19

