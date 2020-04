Coronavirus, Gallera rivendica il ruolo della Lombardia: “Abbiamo sbattuto i pugni sul tavolo e salvato il Sud” (Di lunedì 20 aprile 2020) In un’intervista su “Libero”, l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, rivendica il ruolo della Lombardia nella difesa della tenuta del sistema sanitario nazionale. In riferimento all’ipotesi commissariamento, Gallera afferma: “Ma siamo alla totale deformazione della realtà. Non si può paragonare la Lombardia ad altre regioni dove non ci sono stati focolai come i nostri. Peraltro sembra che qualcuno abbia completamente perso la memoria. Possibile non ricordare che ai primi di marzo i sindaci e gli scienziati dicevano che le città non si dovevano fermare, che il Covid era un’influenza, che tutto si sarebbe risolto velocemente? Siamo stati gli unici a chiedere misure più incisive al governo“. Secondo Gallera, “le misure che abbiamo previsto hanno prodotto un grande risultato, noi avevamo di fronte ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Gallera - 'Lombardia ha salvato il Sud'

