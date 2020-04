Coronavirus | Fontana | “Proporremo alla giunta una legge per piano di investimenti da 3

(Di lunedì 20 aprile 2020) “Porteremo inuna proposta dirivoluzionaria“, così il presidente della Lombardia Attilioin diretta Facebook annunciando undida 3 miliardi di euro, “per una risposta concretanostra economia e per la ripresa”. Quest’anno saranno stanziati “400 milioni per i Comuni e province per interventi di opere pubbliche”, ha aggiunto, sottolineando che nella proposta di, che sarà presentata nel pomeriggio, saranno messi a disposizione “fondi per i nostri operatori sanitari. Vi avevamo detto che erano 80 milioni, saranno 82 destinati agli operatori sanitari, in attesa che il governo ci autorizzi a fare i versamenti”. L'articolo: “Proporremounaperdida 3 miliardi. Destinati 82 milioni di euro a operatori ...

“Oggi pomeriggio in giunta presenteremo in Giunta una proposta di legge rivoluzionaria per dare una risposta concreta alla nostra economia”. Così il governatore Attilio Fontana ha annunciato un grande ...10 mln a ditte riconvertite per dispositivi sanitari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 apr - Il governatore ha spiegato in premessa che i fondi arriveranno da una proposta di legge che verra ...