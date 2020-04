Coronavirus | FilleaCgi | Occorre ridisegnare l' edilizia affinché Il futuro sia

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 20 aprile 2020) L'Aquila - Il dibattito delle ultime ore si sta sviluppando tutto incentrato su quando far ripartire il lavoro e, nel nostro caso, i cantieri edili, la filiera dell’e tutto il settore delle costruzioni. La Fillea CGIL si interroga, invece e pensiamo molto più correttamente su come un cantiere debba riaprire e quindi poniamo alcune prime riflessioni in merito. C'è indubbiamente attesa, soprattutto nel cantiere diffuso più grande d'Italia rappresentato dalla Ricostruzione 2009 a cui si è sovrapposta la ricostruzione 2016-17 anche se ancora in fase iniziale. Risulta doveroso, quindi, un nostro intervento. Se volessimo cercare un aspetto positivo indotto dall'epidemia di Covid-19, questo è sicuramente aver posto al centro dell'elaborazione anche giuslavoristica il tema della salute e della sicurezza nel Lavoro. Abbiamo oggi a disposizione ...