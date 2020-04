Coronavirus, fermato dai carabinieri si finge infermiere e posta il video su Facebook: multato e denunciato (Di lunedì 20 aprile 2020) Ai carabinieri che lo avevano fermato al posto di blocco a Turbigo, nel Milanese, ha raccontato di essere un infermiere a fine turno che tornava a casa. Peccato che però poi l’uomo non abbia perso tempo nel postare il video su Facebook e la mania da social ha svelato il suo inganno. Un operaio residente in provincia di Varese ha finto di essere distrutto davanti alle forze dell’ordine dopo un massacrante turno di lavoro in ospedale. Ma subito dopo essere rientrato a casa ha postato un video sui social: “Mi hanno appena fermato qui in piazza a Turbigo, posto di blocco dei carabinieri. Ho detto che avevo appena finito un turno di venti ore in ospedale – ha affermato in diretta – Mi hanno fatto il saluto militare e mi hanno detto ‘grazie per quello che fa’. E pensare che ho pure bevuto“, ha concluso con una risata sarcastica. Il ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - fermato dai carabinieri si finge infermiere e poi si vanta su Facebook. Rintracciato e denunciato

Coronavirus - fermato perché “troppo pettinato” : sanzionati cliente e parrucchiere

Coronavirus - fermato dai carabinieri dichiara di essere un infermiere - poi fa un video e racconta la verità (Di lunedì 20 aprile 2020) Aiche lo avevanoal posto di blocco a Turbigo, nel Milanese, ha raccontato di essere una fine turno che tornava a casa. Peccato che però poi l’uomo non abbia perso tempo nelre ilsue la mania da social ha svelato il suo inganno. Un operaio residente in provincia di Varese ha finto di essere distrutto davanti alle forze dell’ordine dopo un massacrante turno di lavoro in ospedale. Ma subito dopo essere rientrato a casa hato unsui social: “Mi hanno appenaqui in piazza a Turbigo, posto di blocco dei. Ho detto che avevo appena finito un turno di venti ore in ospedale – ha afin diretta – Mi hanno fatto il saluto militare e mi hanno detto ‘grazie per quello che fa’. E pensare che ho pure bevuto“, ha concluso con una risata sarcastica. Il ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, esce di casa per portare il criceto in un parco: fermato e multato dai carabinieri nel Modenese… - NataStanca91 : RT @carrarofabio69: A Bassano del Grappa i carabinieri hanno fermato un gentile signore partito dalla provincia di Padova per andare al cen… - ProVitaFamiglia : ??#PEDOFILIA, IL #COVID19 NON HA FERMATO I MOSTRI?? È per questo che @METERONLUS di Don @fodinoto continua a lottar… - M_Dellorto : RT @carrarofabio69: A Bassano del Grappa i carabinieri hanno fermato un gentile signore partito dalla provincia di Padova per andare al cen… - marzia75 : RT @carrarofabio69: A Bassano del Grappa i carabinieri hanno fermato un gentile signore partito dalla provincia di Padova per andare al cen… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fermato Coronavirus, fermato perché 'troppo' pettinato: il parrucchiere era aperto BresciaToday Covid-19, i centri equestri chiedono sostegno economico e chiarezza

I centri equestri chiedono a Fise, Coni e ministeri di garantire sostegno economico per la cura dei cavalli interdetti dall’attività sportiva a causa delle restrizioni per il Covid-19. Mentre l'ippica ...

Mestre, carabinieri fermano un 29enne per guida pericolosa e riportano a casa un bambino

Sono alcuni dei servizi svolti negli ultimi giorni dai militari durante i controlli per l’emergenza coronavirus. Continua infatti l’opera di monitoraggio ... fino a quando non è stato fermato per un ...

I centri equestri chiedono a Fise, Coni e ministeri di garantire sostegno economico per la cura dei cavalli interdetti dall’attività sportiva a causa delle restrizioni per il Covid-19. Mentre l'ippica ...Sono alcuni dei servizi svolti negli ultimi giorni dai militari durante i controlli per l’emergenza coronavirus. Continua infatti l’opera di monitoraggio ... fino a quando non è stato fermato per un ...