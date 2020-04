Coronavirus, fermato dai carabinieri si finge infermiere e poi si vanta su Facebook. Rintracciato e denunciato (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus, uomo fermato dai carabinieri si finge infermiere: denunciato VIDEO Si finge un infermiere che sta rientrando a casa, distrutto, dopo l’ennesimo turno massacrante durante questa emergenza da Coronavirus in Italia. Viene lasciato andare dai carabinieri, che lo ringraziano per tutto quello che lui e i suoi colleghi stanno facendo per il Paese. E lui pensa bene di postare su Facebook un video in cui si vanta della sua bravata. Ma non fa i conti con un cittadino che ha segnalato alle forze dell’ordine il filmato in questione. Così, un uomo di Turbigo – cittadina del Milanese – è stato rintracciato e denunciato per aver aggirato le norme imposte dal governo per il contenimento della pandemia. “Allora mi hanno appena fermato qui in piazza a Turbigo, posto di blocco dei carabinieri. Ho detto che avevo appena ... Leggi su tpi Coronavirus - fermato dai carabinieri si finge infermiere e posta il video su Facebook : multato e denunciato

Coronavirus - fermato perché “troppo pettinato” : sanzionati cliente e parrucchiere

Coronavirus - fermato dai carabinieri dichiara di essere un infermiere - poi fa un video e racconta la verità (Di lunedì 20 aprile 2020), uomodaisi: denunciato VIDEO Siunche sta rientrando a casa, distrutto, dopo l’ennesimo turno massacrante durante questa emergenza dain Italia. Viene lasciato andare dai, che lo ringraziano per tutto quello che lui e i suoi colleghi stanno facendo per il Paese. E lui pensa bene di postare suun video in cui sidella sua bravata. Ma non fa i conti con un cittadino che ha segnalato alle forze dell’ordine il filmato in questione. Così, un uomo di Turbigo – cittadina del Milanese – è stato rintracciato e denunciato per aver aggirato le norme imposte dal governo per il contenimento della pandemia. “Allora mi hanno appenaqui in piazza a Turbigo, posto di blocco dei. Ho detto che avevo appena ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, esce di casa per portare il criceto in un parco: fermato e multato dai carabinieri nel Modenese… - NataStanca91 : RT @carrarofabio69: A Bassano del Grappa i carabinieri hanno fermato un gentile signore partito dalla provincia di Padova per andare al cen… - ProVitaFamiglia : ??#PEDOFILIA, IL #COVID19 NON HA FERMATO I MOSTRI?? È per questo che @METERONLUS di Don @fodinoto continua a lottar… - M_Dellorto : RT @carrarofabio69: A Bassano del Grappa i carabinieri hanno fermato un gentile signore partito dalla provincia di Padova per andare al cen… - marzia75 : RT @carrarofabio69: A Bassano del Grappa i carabinieri hanno fermato un gentile signore partito dalla provincia di Padova per andare al cen… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fermato Coronavirus, fermato perché 'troppo' pettinato: il parrucchiere era aperto BresciaToday Covid-19, i centri equestri chiedono sostegno economico e chiarezza

I centri equestri chiedono a Fise, Coni e ministeri di garantire sostegno economico per la cura dei cavalli interdetti dall’attività sportiva a causa delle restrizioni per il Covid-19. Mentre l'ippica ...

Mestre, carabinieri fermano un 29enne per guida pericolosa e riportano a casa un bambino

Sono alcuni dei servizi svolti negli ultimi giorni dai militari durante i controlli per l’emergenza coronavirus. Continua infatti l’opera di monitoraggio ... fino a quando non è stato fermato per un ...

I centri equestri chiedono a Fise, Coni e ministeri di garantire sostegno economico per la cura dei cavalli interdetti dall’attività sportiva a causa delle restrizioni per il Covid-19. Mentre l'ippica ...Sono alcuni dei servizi svolti negli ultimi giorni dai militari durante i controlli per l’emergenza coronavirus. Continua infatti l’opera di monitoraggio ... fino a quando non è stato fermato per un ...