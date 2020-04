Coronavirus | fase 2 | le condizioni per chi vuole riaprire prima del 4 maggio

matteosalvinimi : Proprio la priorità che hanno in mente gli italiani in questo momento... - chetempochefa : 'Abbiamo finito la fase di studio pre-clinico. Inizieremo questa settimana a testarlo sull'uomo.' @GiacomoGorini s… - Corriere : Coronavirus, ecco come prende forma la «fase 2». Si potrà fare sport all'aperto anche lontano da casa, e prima di s… - mariangelalo33 : RT @ferrazza: L’intervento di Di Battista sul Fatto è un’ottima sintesi di vuoto e ignoranza (geo)politica ed economica. Paragona Grecia a… - PivaPaola : RT @mattinodipadova: Coronavirus fase 2, tutti gli uffici postali aperti a Padova e provincia -

Coronavirus fase Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus fase