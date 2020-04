Coronavirus: estate al mare? “Non sarà come gli anni passati” (Di lunedì 20 aprile 2020) “Il comitato scientifico, rispetto alle indicazioni che ci ha dato, fa ipotizzare il fatto che verso il periodo estivo ci potrebbe essere un allentamento delle misure restrittive forti. Io in questa fase non me la sento di dire che questa estate saremo tutti tranquilli e potremo andare sicuramente al mare come negli anni passati, dirlo con questa semplicità no“: lo ha affermato il Ministro della P.A., Fabiana Dadone, a Rtl 102.5. “Che ci sarà un allentamento di queste misure che in questo momento sono molto stringenti e che limitano anche gli spostamenti questo sì, si può cominciare ad ipotizzare. Diciamo che è una situazione talmente nuova che anche gli altri Stati l’hanno vissuta con molta faciloneria dicendo ‘L’Italia blocca tutto’, poi si sono trovati a bloccare anche loro perché si sono resi ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il contagio soffre il caldo : gli scienziati fanno il tifo per l'estate

Coronavirus e stabilimenti balneari : “Estate senza plexiglass - oppure non potremo aprire”

Coronavirus - Baby K : "Estate difficile ma comunque al lavoro per un nuovo tormentone" (Di lunedì 20 aprile 2020) “Il comitato scientifico, rispetto alle indicazioni che ci ha dato, fa ipotizzare il fatto che verso il periodo estivo ci potrebbe essere un allentamento delle misure restrittive forti. Io in questa fase non me la sento di dire che questasaremo tutti tranquilli e potremo andare sicuramente alneglipassati, dirlo con questa semplicità no“: lo ha affermato il Ministro della P.A., Fabiana Dadone, a Rtl 102.5. “Che ci sarà un allentamento di queste misure che in questo momento sono molto stringenti e che limitano anche gli spostamenti questo sì, si può cominciare ad ipotizzare. Diciamo che è una situazione talmente nuova che anche gli altri Stati l’hanno vissuta con molta faciloneria dicendo ‘L’Italia blocca tutto’, poi si sono trovati a bloccare anche loro perché si sono resi ...

La7tv : #nonelarena Il virologo Giulio Tarro: 'Con l'estate avremo abbastanza immunizzati e non ci sarà motivo per stare ul… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Ricciardi: 'Certa seconda ondata epidemica' 'Non accelerare le riaperture o rischiamo di averla prima… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Patuanelli: 'Ragionare su una regionalizzazione delle riaperture | Estate al mare? Serve sfera di cris… - Mania48Mania53 : RT @La7tv: #nonelarena Il virologo Giulio Tarro: 'Con l'estate avremo abbastanza immunizzati e non ci sarà motivo per stare ulteriormente a… - RenatoLega : RT @Massimo10489625: ???? PER QUALCUNO NON SEMBREREBBE POI UN GROSSO PROBLEMA GOVERNO E FASE 2 Patuanelli da Fazio: le vacanze degli italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus estate Coronavirus, il contagio soffre il caldo: gli scienziati fanno il tifo per l'estate Il Mattino L’altra pandemia

massacrante estate indiana. Cos’è questa cosa che ci sta capitando? È un virus, certo. In sé non ha nessun mandato morale. Ma è decisamente qualcosa di più di un virus. Qualcuno crede che sia il modo ...

Nuove assunzioni Amazon in Italia: 1400 posti in estate nei nuovi centri

Di recente il colosso americano aveva annunciato l’intenzione di assumere 75mila persone a livello globale anche nell’ottica di potenziare le consegne e i servizi durante l’emergenza coronavirus. Per ...

massacrante estate indiana. Cos’è questa cosa che ci sta capitando? È un virus, certo. In sé non ha nessun mandato morale. Ma è decisamente qualcosa di più di un virus. Qualcuno crede che sia il modo ...Di recente il colosso americano aveva annunciato l’intenzione di assumere 75mila persone a livello globale anche nell’ottica di potenziare le consegne e i servizi durante l’emergenza coronavirus. Per ...