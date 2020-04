Coronavirus | esperto | “Se dopo la SARS avessimo chiuso i mercati di animali selvatici in

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 20 aprile 2020) “L’epidemia danon si sarebbe mai diffusa se 17 anni fa,la, i cinesi avesserodivivi. Le soluzioni migliori sono quelle sociali”. Parola di Jared Diamond, biologo, antropologo, geografo, linguista e ornitologo americano, membro dell’Accademia delle Scienze USA e vincitore del Premio Pulitzer con “Armi acciaio e malattie”, che il WWF ha intervistato nei giorni scorsi. “I progressi della scienza e della tecnologia da soli non bastano per fermare le epidemie. Ci vorrà forse un anno per il vaccino, il problema è sociale e la soluzione sarà sociale”. Il WWF ha chiesto a Diamond – che parla 13 lingue tra cui l’Italiano e che nel suo ultimo viaggio in Italia ha visitato le Oasi del WWF – quali sono gli errori che abbiamo fatto e ...