Coronavirus | epidemiologo spiega cosa è cambiato dal 20 febbraio | “L’Italia sta

"Due mesi dopo quel 20 febbraio, l'Italia sta decisamente meglio", "è giusto voler tornare alla normalità, soprattutto per chi sta soffrendo economicamente. Però è anche giusto continuare a essere preoccupati. Abbiamo fatto molti progressi, abbiamo più posti nelle terapie intensive, si fanno più tamponi, ma d' ora in poi occorre agire sul territorio per identificare tempestivamente qualsiasi focolaio, perché il virus continuerà a circolare": lo ha affermato Gianni Rezza, epidemiologo e direttore del Dipartimento malattie infettive dell' Istituto superiore di sanità, in un'intervista a "Repubblica". L'Italia, dopo 2 mesi, sta "decisamente meglio. Lo dicono tutti gli indicatori: diminuiscono i nuovi casi, c'è meno pressione sugli ospedali. Sfortunatamente l'epidemia è esplosa durante il picco influenzale"

Coronavirus - l’epidemiologo : “Vacanze possibili - ma ci sono delle regole”

Coronavirus - epidemiologo : “Tornare alla normalità sarà un processo lungo e progressivo” (Di lunedì 20 aprile 2020) “Due mesi dopo quel 20, l’Italia sta decisamente meglio“, “è giusto voler tornare alla normalità, soprattutto per chi sta soffrendo economicamente. Però è anche giusto continuare a essere preoccupati. Abbiamo fatto molti progressi, abbiamo più posti nelle terapie intensive, si fanno più tamponi, ma d’ ora in poi occorre agire sul territorio per identificare tempestivamente qualsiasi focolaio, perché il virus continuerà a circolare“: lo ha affermato Gianni Rezza,e direttore del Dipartimento malattie infettive dell’ Istituto superiore di sanità, in un’intervista a “Repubblica“. L’Italia, dopo 2 mesi, sta “decisamente meglio. Lo dicono tutti gli indicatori: diminuiscono i nuovi casi, c’è meno pressione sugli ...

L'alibi e l'espertocraziaLa politica decida e non appalti il suo potere agli scienziati

Lo scaricabarile di Attilio Fontana sui tecnici delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) rispetto alla scelta di trasferire i malati di Covid-19 nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)

Rezza: due mesi dopo il paese sta decisamente meglio

Gianni Rezza, epidemiologo e direttore del Dipartimento malattie infettive dell' Istituto superiore di sanità: solo i casi più gravi hanno fatto scattare l' allarme. Questo ritardo ha dato il tempo al Covid 19 di diffondersi

