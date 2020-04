Coronavirus, Enea produce valvole per respiratori con stampa 3D (Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – Enea ha iniziato a fornire alla Protezione civile dispositivi medici che permettono di trasformare maschere da snorkeling in respiratori per l’emergenza Covid-19. Presso il Centro di Portici, infatti, i ricercatori stanno utilizzando la stampa in 3D per realizzare le speciali valvole brevettate da Isinnova – start-up bresciana specializzata nell’ideazione e sviluppo di progetti innovativi – per adattare le maschere “Easybreath” di Decathlon e trasformarle in respiratori per la terapia sub-intensiva. Ad oggi il Dipartimento Tecnologie Energetiche con i suoi laboratori di Portici produce 15 kit di valvole al giorno per un totale previsto, per il momento, di 150 adattatori che serviranno per rafforzare la disponibilità in Campania, ma anche per strutture ospedaliere in Lombardia, in caso di penuria di caschi C-PAP per ... Leggi su quifinanza Coronavirus : ENEA realizza valvole per trasformare maschere da snorkeling in respiratori

