Coronavirus | emergenza affitti | “Non ce lo possiamo permettere” Centinaia di studenti

"Non ce lo possiamo permettere". Poche parole, a volte colorate, scritte su un foglio bianco, immortalate in Centinaia di foto diffuse sui social. Da ogni parte d'Italia, diversi studenti fuori sede hanno partecipato alla fotopetizione, lanciata dall'Unione degli Universitari (Udu), per chiedere aiuto di fronte all'impossibilità di pagare l'affitto dei propri domicili universitari. La crisi economica scatenata dall'emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio migliaia di lavoratori precari, autonomi, famiglie, coppie: una situazione difficile già fatta presente dai sindacati. Secondo l'Organizzazione mondiale del lavoro la pandemia provocherà 25 milioni di disoccupati, secondo lo Svimez ogni mese di lockdown costa all'Italia 47 miliardi, mentre l'Istat parla di uno "shock economico" senza ...

Slittano le elezioni regionali e amministrative per l’emergenza coronavirus

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus emergenza Coronavirus, due mesi di emergenza: il bilancio della protezione civile Corriere della Sera Papa Francesco: telefona al sindaco di Siracusa. “Ci è vicino e prega per noi”

Il sindaco ha spiegato le ragioni per cui il Pontefice lo ha contattato: “Il Santo Padre ha ricevuto nei giorni scorsi una lettera particolarmente accorata di un siracusano che ha esposto i problemi ...

Coronavirus: PON Scuola, contributi per acquisto pc e tablet

A disposizione degli istituti scolastici ci sono 80 milioni di euro per l’acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione Internet, destinati a favorire la didattica a distanza in questo ...

