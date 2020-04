Coronavirus, elezioni amministrative rimandate: al voto tra metà settembre e dicembre – VIDEO (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Consiglio dei Ministri a causa dell’emergenza Coronavirus ha rinviato le elezioni amministrative, ecco quando si voterà Le elezioni amministrative previste per metà maggio sono state rinviate dal Consiglio dei Ministri a causa dell’emergenza Coronavirus. Resta da decidere quando le Regioni potranno indire le elezioni. Al momento stanno valutando una finestra elettorale che va dalla metà di settembre a dicembre. Le Regioni che … L'articolo Coronavirus, elezioni amministrative rimandate: al voto tra metà settembre e dicembre – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Ultime notizie/ Ultim’ora oggi coronavirus : Cdm - rinviate le elezioni amministrative

