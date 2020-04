Coronavirus, è morta la madre dei gemelli Filippini: era un volto noto di “Quelli che il calcio” con Simona Ventura (Di lunedì 20 aprile 2020) È morta a Brescia all’età di 74 anni dopo un lungo ricovero in ospedale per Coronavirus Terry, la mamma dei gemelli Filippini, Antonio ed Emanuele, ex giocatori del Brescia. La donna era diventata un volto televisivo di Quelli che il calcio, la trasmissione di Rai2 nelle edizioni condotte da Simona Ventura: seguiva i figli negli stadi di serie A. “Ciao mamma, mi hai insegnato tanto” è stato il saluto sui social di Emanuele Filippini. Grande appassionata di calcio, era diventata un personaggio molto amato dal pubblico con la sua simpatia ed irriverenza. I suoi duetti botta e risposta con Simona Ventura come inviata dallo stadio divennero dei cult. L'articolo Coronavirus, è morta la madre dei gemelli Filippini: era un volto noto di “Quelli che il calcio” con Simona Ventura proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus e inquinamento - lo studio : "Possibile legame con diffusione e mortalità"

