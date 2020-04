Coronavirus e cura della casa | l' arte zen del riordino come anti-stress

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, In #Canada una 'casa di riposo degli orrori', 31 morti. Trovati #anziani abbandonati, affamati e cop… - sole24ore : Chi si prende cura degli animali domestici degli ammalati a causa del #coronavirus? Ne parliamo nel #podcast di ogg… - fattoquotidiano : “Questa è la cura per il Coronavirus! Allappa un po’, ma sa di barolo chinato!” [di Daniele Luttazzi]… - AntonelloAnto67 : RT @Deputatipd: Di fronte agli anziani morti nelle case di cura, in un quadro generale devastante per la Lombardia, è inaccettabile lo scar… - ildongoli : RT @PediatriaOggi: #Coronavirus, la lezione del pastore: 'Non cercate la ricchezza, prendetevi cura degli anziani' ?? -

Coronavirus cura Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus cura