Coronavirus: dimessa la coppia di cinesi, erano stati i primi due casi in Italia (Di lunedì 20 aprile 2020) La coppia di cinesi, i primi casi di Covid-19 in Italia, è stata dimessa. I due sono in ottime condizioni e hanno terminato il periodo di riabilitazione. “Ho appreso dalla Asl Roma 1 che la coppia di cinesi, che furono i primi casi di Covid-19 nel nostro paese, già curati presso l’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani, è stata oggi dimessa dall’ospedale San Filippo Neri. Hanno dunque concluso il periodo di riabilitazione e sono in ottime condizioni. Hanno inoltre preannunciato una lettera di ringraziamento alle strutture sanitarie che li hanno salvati e avuti in cura” – ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. Coronavirus: dimessa la coppia di cinesi, erano stati i primi due casi in Italia su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus : dimessa la coppia cinese - i primi casi in Italia

