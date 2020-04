Coronavirus, Di Maio “Consenso per proposta italiana su vaccino” (Di lunedì 20 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Una buona notizia. La proposta italiana sull'alleanza internazionale per il vaccino, che ho presentato nei giorni scorsi al segretario generale delle Nazioni Unite Anto'nio Guterres, sta ricevendo consenso da diversi Paesi. La comunita' scientifica ci dice che per tornare alla vita di prima sara' fondamentale il vaccino. Per far questo non si puo' agire in ordine sparso, ma tutti gli Stati del mondo devono collaborare e condividere le loro conoscenze”. Cosi' su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Oggi, piu' che mai, e' importante unire tutte le menti, le eccellenze e radunarle intorno a un tavolo per fare in modo che il vaccino arrivi in tempi rapidi e a tutti. La nostra priorita' – ha aggiunto – e' tutelate la vita delle persone, che devono poter tornare a vivere serenamente e devono poter fare quello che facevano ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus in Italia - ultime notizie. Di Maio : “Altri mille miliardi a famiglie e imprese”. Salvini : “Non mi fido della Cina”

Coronavirus - Di Maio “Momento difficile - ma ci rialzeremo”

Coronavirus - Di Maio “Momento difficile - ma ci rialzeremo” (Di lunedì 20 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Una buona notizia. Lasull'alleanza internazionale per il vaccino, che ho presentato nei giorni scorsi al segretario generale delle Nazioni Unite Anto'nio Guterres, sta ricevendo consenso da diversi Paesi. La comunita' scientifica ci dice che per tornare alla vita di prima sara' fondamentale il vaccino. Per far questo non si puo' agire in ordine sparso, ma tutti gli Stati del mondo devono collaborare e condividere le loro conoscenze”. Cosi' su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di. “Oggi, piu' che mai, e' importante unire tutte le menti, le eccellenze e radunarle intorno a un tavolo per fare in modo che il vaccino arrivi in tempi rapidi e a tutti. La nostra priorita' – ha aggiunto – e' tutelate la vita delle persone, che devono poter tornare a vivere serenamente e devono poter fare quello che facevano ...

fanpage : Di Maio: “Vita umana è la priorità, non è il momento delle polemiche, politica sia responsabile” - Linkiesta : Secondo il leader di @Piu_Europa, @bendellavedova, l'agenda del ministro degli Esteri «è portare l’Italia lontana d… - Linkiesta : Per assicurarsi una copertura mediatica all’altezza delle sue ambizioni, e per rivendicare il suo spazio di fronte… - Noovyis : (Coronavirus, Di Maio “Consenso per proposta italiana su vaccino”) Playhitmusic - - unBueMuschiato : RT @giure99: Coronavirus Ricostruzione degli errori gravissimi fatti da Conte, dal min. Speranza, dal min. di Maio, dai sindaci Sala-Milano… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Maio Coronavirus, Di Maio: proposta italiana su vaccino riceve consensi askanews Coronavirus, Di Maio: proposta italiana su vaccino riceve consensi

Lo ha scritto oggi su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “La comunità scientifica ci dice che per tornare alla vita di prima sara’ fondamentale il vaccino. Per far questo non si può ...

Australia, un canguro passeggia per le strade deserte a causa del Covid19

Gubitosi ha scritto al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, chiedendo di fare luce su quanto accaduto ... "6-8 mesi se non ci sono intoppi" play 459958 • di Simona Berterame Infermiera positiva al ...

Lo ha scritto oggi su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “La comunità scientifica ci dice che per tornare alla vita di prima sara’ fondamentale il vaccino. Per far questo non si può ...Gubitosi ha scritto al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, chiedendo di fare luce su quanto accaduto ... "6-8 mesi se non ci sono intoppi" play 459958 • di Simona Berterame Infermiera positiva al ...