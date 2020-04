Coronavirus, Di Maio “Consenso per proposta italiana su vaccino” (Di lunedì 20 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Una buona notizia. La proposta italiana sull’alleanza internazionale per il vaccino, che ho presentato nei giorni scorsi al segretario generale delle Nazioni Unite Anto’nio Guterres, sta ricevendo consenso da diversi Paesi. La comunita’ scientifica ci dice che per tornare alla vita di prima sara’ fondamentale il vaccino. Per far questo non si puo’ agire in ordine sparso, ma tutti gli Stati del mondo devono collaborare e condividere le loro conoscenze”. Cosi’ su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Oggi, piu’ che mai, e’ importante unire tutte le menti, le eccellenze e radunarle intorno a un tavolo per fare in modo che il vaccino arrivi in tempi rapidi e a tutti. La nostra priorita’ – ha aggiunto – e’ tutelate la vita delle persone, che devono poter tornare a ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - Di Maio “Consenso per proposta italiana su vaccino”

Coronavirus in Italia - ultime notizie. Di Maio : “Altri mille miliardi a famiglie e imprese”. Salvini : “Non mi fido della Cina”

Noi ci chiediamo comunque: ricordate le grandi discussioni su quando il coronavirus è scoppiato in Cina ... per mettere in grande difficoltà il nostro “filocinese” ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Noi ci chiediamo comunque: ricordate le grandi discussioni su quando il coronavirus è scoppiato in Cina ... per mettere in grande difficoltà il nostro "filocinese" ministro degli Esteri Luigi Di Maio.