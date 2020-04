Coronavirus, dati della Campania: 61 positivi su 2.458 tamponi (Di lunedì 20 aprile 2020) La Regione Campania ha reso noto il bollettino relativo ai contagi di Coronavirus registrati del 20 aprile – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 767 tamponi di cui 17 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 484 tamponi di cui 12 positivi; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 70 tamponi, di cui 2 positivi; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 108 tamponi di cui nessuno positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 64 tamponi di cui nessuno positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 94 tamponi di cui 2 positivi; – Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 186 tamponi di cui 6 positivi; – Istituto Zooprofilattico ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - lettera aperta di 300 scienziati : “Attenzione alla raccolta dati delle app anti pandemia”

