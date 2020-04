Coronavirus, così pensano di ripartire gli altri campionati: la Bundesliga va veloce, la Liga prudente. L’unica certezza: gli stadi ‘fantasma’ (Di lunedì 20 aprile 2020) Distanziamento, allenamenti chiusi, fisioterapisti e massaggiatori bardati con mascherine, ritiri perenni e porte chiuse. In questi giorni la Lega Serie A sta ponendo le basi per riaprire un campionato fermo da inizio marzo. Ma la coesistenza tra calcio e Covid-19 non è solo un problema italiano. Anche gli altri grandi campionati europei di Inghilterra, Francia, Spagna e Germania stanno vivendo momenti di grande incertezza attorno al tema della ripresa dei campionati. L’unico punto certo è la volontà delle rispettive leghe di portare a termine la stagione. E l’unico modo per farlo è quello di svolgere le partite mancanti a porte rigorosamente chiuse. Giorno dopo giorno si cominciano comunque a delineare anche le linee guida sanitarie e, sopratutto, i tempi per la ripartenza. La Bundesliga è la lega più pronta e scalpita per ... Leggi su ilfattoquotidiano Nessuno tocchi il 25 Aprile : così la destra vuole sfruttare il Coronavirus per cancellare la Festa della Liberazione

Perché il Portogallo è riuscito a contenere così bene il coronavirus

Coronavirus - così la pandemia ha cambiato tutto. Tranne Donald Trump (Di lunedì 20 aprile 2020) Distanziamento, allenamenti chiusi, fisioterapisti e massaggiatori bardati con mascherine, ritiri perenni e porte chiuse. In questi giorni la Lega Serie A sta ponendo le basi per riaprire un campionato fermo da inizio marzo. Ma la coesistenza tra calcio e Covid-19 non è solo un problema italiano. Anche gligrandieuropei di Inghilterra, Francia, Spagna e Germania stanno vivendo momenti di grande incertezza attorno al tema della ripresa dei. L’unico punto certo è la volontà delle rispettive leghe di portare a termine la stagione. E l’unico modo per farlo è quello di svolgere le partite mancanti a porte rigorosamente chiuse. Giorno dopo giorno si cominciano comunque a delineare anche le linee guida sanitarie e, sopratutto, i tempi per la ripartenza. Laè la lega più pronta e scalpita per ...

francescocosta : Nessuno pretende la perfezione, in una situazione come questa. Ma rispondere – come ha fatto Gallera da Fazio – che… - VittorioSgarbi : #coronavirus #governodiperacottari #movimento5patacche Il Governo ti dà, tramite l’Inps, 600 euro. Dopo che li hai… - antoclerici : Se c'e' una cosa che ho imparato da questo #coronavirus e' non rimandare le cose che mi stanno a cuore, di fare sub… - Profilo3Marco : RT @RegioneLazio: Nel Lazio abbiamo creato RSA Covid per ospitare esclusivamente pazienti positivi al #coronavirus che non necessitano di c… - zazoomblog : Nessuno tocchi il 25 Aprile: così la destra vuole sfruttare il Coronavirus per cancellare la Festa della Liberazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus così Coronavirus, la guerra delle regioni. La Campania: «Chiudiamo i confini» Corriere della Sera