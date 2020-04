Coronavirus, così la pandemia ha cambiato tutto. Tranne Donald Trump (Di lunedì 20 aprile 2020) Dieci. Un dieci pieno con tanto di (auto)lode. Questo è il voto che Donald J. Trump, presidente degli Stati Uniti d’America, ha senza esitazioni dato a se stesso quando, tre settimane orsono, durante una conferenza stampa, gli è stato chiesto di giudicare la propria performance di fronte all’incedere della pandemia. “In una scala da zero a dieci, come valuta la sua risposta alla crisi del Coronavirus?”. Questo aveva molto retoricamente domandato uno dei giornalisti. E questo – “io mi do un dieci” – era quel che, con molto prevedibile immediatezza, Donald Trump gli aveva risposto, subito rimpinguando quello scontatissimo “massimo dei voti” con la lode di cui sopra. O, ancor meglio, con un vero e proprio crescendo di lodi a se stesso. Di fronte all’incedere di quel “nemico invisibile”, aveva in ... Leggi su ilfattoquotidiano Wuhan - «Così il coronavirus mi ha portato via l’amore»

