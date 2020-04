Coronavirus | consegna buoni spesa a Sciacca | già 1 363 beneficiari

(Di lunedì 20 aprile 2020) Palermo, 21 apr. (Adnkronos) - Continua la distribuzione dei, nell'Agrigentino. La misura è stata attivata con l'avviso diramato lo scorso 1 aprile dal sindaco Francesca Valenti e dal dirigente del settore Affari sociali, Filippo Carlino, a beneficio delle famiglie in difficoltà per l'emergenza. Oggi è stata prevista ladeiad altri 311 nuclei familiari che ne hanno fatto richiesta. Con quelli odierni, sale a un totale di 1363 il numero dei nuclei familiari a cui finora è stato assegnato il beneficio. A occuparsi della distribuzione è la Protezione civile comunale.

Sabato scorso agenti di polizia hanno consegnato medicinali ad una famiglia di Teramo dopo segnalazione arrivata al 113. Un'anziana signora si trovava in casa con il marito febbricitante e con la ...