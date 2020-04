Coronavirus | comitato parenti Trivulzio | su situazione silenzio da Regione Lombardia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020) Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Laal Pio Albergodi Milano "è molto critica. Dalle informazioni non ufficiali che abbiamo raccolto da inizio marzo sono circa 200 gli anziani deceduti su mille degenti, circa 200 sono quelli positivi al Covid-19, il personale è fortemente sotto organico e su 1.100 operatori sanitari quasi 300 sono a casa in malattia. Bisogna intervenire subito per salvare le vite dei nostri genitori e dei nostri nonni. Siamo preoccupati anche per il personale sanitario costretto a lavorare con turni massacranti". Lo afferma Alessandro Azzoni, portavoce delGiustizia e Verità per le vittime del. "Le testimonianze che stiamo raccogliendo da parte deidegli ospiti sono allarmanti. È in gioco la vita di persone fragili e indifese. Chi ha reali intenzioni di salvarle? Rivolgiamo questo appello alla ...