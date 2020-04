Coronavirus, com’è andato il concerto di Lady Gaga? “One World Together at Home” raccoglie quasi 130 milioni di dollari (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieRolling Stone, Billie Eilish, Taylor Swift, Jennifer Lopez, e tanti altri. Tutti insieme per dire grazie agli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus e per raccogliere fondi a favore dell’Organizzazione mondiale della sanità. Questa volta, però, gli artisti hanno condiviso un palco virtuale: si sono esibiti ognuno dalla propria casa per un show unico, ideato da Lady Gaga. Ora Global Citizen, che ha organizzato lo spettacolo, ha fatto sapere che “One World Together at Home”, trasmesso nella notte italiana tra sabato e domenica, ha permesso di raccogliere 127,9 milioni di dollari. Di questi soldi, scrive il Guardian, 55,1 milioni andranno a un fondo di solidarietà dell’Oms per la risposta alla crisi. Il fondo servirà per la ... Leggi su open.online Coronavirus - com’è cambiato il modo di festeggiare la Pasqua sui social? – Il video

Coronavirus - altro che mondo nuovo : tornerà tutto com'era. Ma almeno un aspetto positivo c'è

