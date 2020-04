Coronavirus, Campania: zero casi dal 9 maggio. Lombardia e Marche ultime a uscire dal contagio (fine giugno) (Di lunedì 20 aprile 2020) In Lombardia e Marche l’assenza di nuovi casi si potrà verificare non prima della fine di giugno. In Emilia-Romagna e Toscana non prima della fine di maggio. Nelle altre Regioni l’azzeramento dei contagi potrebbe avvenire, invece, già tra la terza settimana di aprile e la prima settimana di maggio. Queste le proiezioni dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, coordinato da Walter Ricciardi, ordinario di Igiene all’Università Cattolica, che prevede tempistiche diverse nelle Regioni per la fine dell’emergenza Covid-19. L’Osservatorio, spiega il direttore scientifico Alessandro Solipaca, “ha effettuato un’analisi, regione per regione, con l’obiettivo di individuare la data a partire dalla quale è verosimile attendersi l’azzeramento dei nuovi contagi e si basa sui dati messi a ... Leggi su ildenaro Coronavirus - Zaia : “Noi non siamo gli untori - in Campania molti tamponi in meno del Veneto”

Coronavirus - le stime dell'Osservatorio salute : «Ecco quando ci saranno zero contagi nelle regioni - Campania salva dal 9 maggio» (Di lunedì 20 aprile 2020) Inl'assenza di nuovisi potrà verificare non prima della fine di giugno. In Emilia-Romagna e Toscana non prima della fine di. Nelle altre Regioni l'azzeramento dei contagi potrebbe avvenire, invece, già tra la terza settimana di aprile e la prima settimana di. Queste le proiezioni dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, coordinato da Walter Ricciardi, ordinario di Igiene all'Università Cattolica, che prevede tempistiche diverse nelle Regioni per la fine dell'emergenza Covid-19. L'Osservatorio, spiega il direttore scientifico Alessandro Solipaca, "ha effettuato un'analisi, regione per regione, con l'obiettivo di individuare la data a partire dalla quale è verosimile attendersi l'azzeramento dei nuovi contagi e si basa sui dati messi a ...

