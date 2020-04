Coronavirus Campania, ultime notizie e contagi oggi 20 aprile (Di lunedì 20 aprile 2020) Aumentano ancora i guariti dalla Covid 19 in Campania: sono 703, sessanta in più rispetto alle 24 ore precedenti. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono appena 61, si va verso l'obiettivo della "normalizzazione" dell'emergenza. Nel conteggio complessivo, positive 4.074 persone su 51.090 tamponi eseguiti: tamponato dunque appena lo 0,88% della popolazione dell'intera regione. Leggi su fanpage Coronavirus - lieve aumento in Campania sulla percentuale di positivi : il trend

Coronavirus - leggero aumento dei positivi in Campania : effettuati oltre 50mila tamponi

Coronavirus - i dati della Campania : 45 positivi su 1.903 tamponi effettuati (Di lunedì 20 aprile 2020) Aumentano ancora i guariti dalla Covid 19 in: sono 703, sessanta in più rispetto alle 24 ore precedenti. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono appena 61, si va verso l'obiettivo della "normalizzazione" dell'emergenza. Nel conteggio complessivo, positive 4.074 persone su 51.090 tamponi eseguiti: tamponato dunque appena lo 0,88% della popolazione dell'intera regione.

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: messo in quarantena il Comune di Saviano. Una decisione inevitabile, un atto di rispetto per la fig… - VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS, sopralluogo al cantiere dell’ospedale modulare di Caserta: un intervento di grandissimo valore. Sti… - Agenzia_Ansa : Rischio focolaio #coronavirus: quarantena per il Comune campano nel quale una folla ha partecipato ai funerali del… - Dalla_SerieA : Coronavirus, lieve aumento in Campania sulla percentuale di positivi: il trend - - donMimmo : RT @SkyTG24: Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta -