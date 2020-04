Coronavirus, Campania: slittano le elezioni amministrative. Oggi il decreto del del Governo (Di lunedì 20 aprile 2020) Lo slittamento della prossima tornata elettorale amministrativa, deciso Oggi dal Consiglio dei ministri, coinvolge sei Regioni (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto) oltre alla Regione a Statuto speciale della Valle d’Aosta e 1.137 comuni, di cui 567 appartenenti a regioni a statuto ordinario e 570 a regioni a statuto speciale. Tra questi, vanno al voto 18 capoluoghi di Provincia (Agrigento, Andria, Aosta, Arezzo, Bolzano, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Matera, Nuoro, Reggio Calabria, Trani, Trento e Venezia), di cui tre sono anche capoluogo di regione (Aosta, Trento e Venezia) e 4 capoluoghi di regione. Le trattative tra le forze politiche, in particolare quelle appena avviate a inizio marzo per la sperimentazione di alleanze tra M5s e Pd in alcune città e Regioni, come la Puglia, la Liguria e la Campania, hanno subito una frenata ... Leggi su ildenaro Coronavirus - Campania : zero casi dal 9 maggio. Lombardia e Marche ultime a uscire dal contagio (fine giugno)

Coronavirus - Zaia : "Noi non siamo gli untori - in Campania molti tamponi in meno del Veneto"

