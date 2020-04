Coronavirus, Campania: per l’industria dei matrimoni si prevedono perdite per 2 mld (Di lunedì 20 aprile 2020) Sono circa 12mila le attività legate alla filiera del wedding in Campania che generano circa 1,5 miliardi di fatturato annuo. Se poi si aggiunge anche l’Home Design, con l’arredamento, il fatturato sale a 2 miliardi. È una stima delle cifre che si perderanno nel mondo che ruota intorno al settore matrimonio a causa dell’emergenza Covid19 che ha paralizzato la stagione più gettonata dalle feste di nozze. Il lockdown ha costretto a cancellato i piani delle coppie e anche il fatturato di stilisti di abiti da sposa, truccatori, parrucchieri, ristoratori, fotografi, fioristi e organizzatori di eventi. In Italia ogni anno sono circa 195.778 i matrimoni, con un giro di affari intorno ai 15 miliardi di euro. Oltre 203mila le attività legate alla filiera del wedding con 1 milione di lavoratori. Di queste aziende, circa 12 mila appunto si trovano in ... Leggi su ildenaro Coronavirus - Campania : slittano le elezioni amministrative. Oggi il decreto del Governo

Sono circa 12mila le attività legate alla filiera del wedding inche generano circa 1,5 miliardi di fatturato annuo. Se poi si aggiunge anche l'Home Design, con l'arredamento, il fatturato sale a 2 miliardi. È una stima delle cifre che si perderanno nel mondo che ruota intorno al settoreo a causa dell'emergenza Covid19 che ha paralizzato la stagione più gettonata dalle feste di nozze. Il lockdown ha costretto a cancellato i piani delle coppie e anche il fatturato di stilisti di abiti da sposa, truccatori, parrucchieri, ristoratori, fotografi, fioristi e organizzatori di eventi. In Italia ogni anno sono circa 195.778 i, con un giro di affari intorno ai 15 miliardi di euro. Oltre 203mila le attività legate alla filiera del wedding con 1 milione di lavoratori. Di queste aziende, circa 12 mila appunto si trovano in ...

